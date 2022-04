Rieti, giro del mondo in bici. Claudio Gentili è arrivato in Africa

Elisa Sartarelli 21 aprile 2022 a

E' arrivato in Africa Claudio Gentili, partito tre mesi fa da Montopoli di Sabina per fare il giro del mondo in bicicletta. Dopo aver raggiunto la Francia e poi la Spagna, Gentili è arrivato in Marocco, a Tangeri, il giorno di Pasquetta. Il falegname di Montopoli di Sabina ha dunque lasciato l’Europa, dove, secondo i piani, non rimetterà piede fino al termine del suo viaggio intorno al mondo.

"Che emozione! - commenta il cicloviaggiatore - Dopo tanto tempo sono tornato in Marocco, ma questa volta andrò oltre, andrò avanti, nel profondo sud africano. Sarà un viaggio lungo, pieno di emozioni e sicuramente non mancheranno eventi imprevisti. L’Africa è tutto un percorso al buio, una scatola cinese”. Claudio Gentili aveva fatto un primo tentativo di raggiungere il Marocco via terra, non andato a buon fine. “Sabato mi sono imbarcato per Ceuta invece che per Tangeri, perché volevo traversare l’Atlante, le montagne marocchine. - racconta - Però, siccome Ceuta è territorio spagnolo, nel momento in cui sono arrivato in dogana mi hanno fermato e fatto tornare indietro, perché l’ingresso in Marocco via terra è chiuso. Così, ho ripreso la nave, sono tornato in Spagna ad Algesiras e sono partito per Tangeri".

"Questo è uno dei tanti problemi burocratici che incontrerò durante il percorso. È finita l'esperienza europea con non pochi imprevisti, tutti piccoli problemi che mi hanno fatto ritardare l’arrivo a Gibilterra. Esperienza comunque positiva, perché le esperienze sono tutte positive, anche quelle brutte, perché ti insegnano a vivere. Ho fatto bellissimi incontri con gente locale e cicloviaggiatori, ho visto posti bellissimi che ho documentato su Facebook e Instagram per condividere il più possibile le mie emozioni. Adesso iniziamo a scoprire l’Africa. - conclude Gentili - Sarà sicuramente un viaggio molto emozionante in cui ci sarà molto da documentare”. È possibile seguire questa avventura cercando caudioviaggi66 su Facebook e Instagram.

