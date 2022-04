Rieti, lavoro. Vertenza Mvm, l'azienda promette il pagamento degli stipendi arretrati

Marco Staffiero 20 aprile 2022 a

I 70 lavoratori reatini della Mvm ancora con il fiato sospeso. Proprio ieri l’azienda romana, che si occupa di telefonia e rete internet per grandi provider nazionali, ha incontrato i dipendenti e sindacati per chiedere del tempo e tranquillizzarli per i pagamenti arretrati. Ricordiamo, che sono due mesi che i lavoratori si trovano senza stipendio. Una situazione difficile, che non coinvolge soltanto i reatini, ma tutti i 270 dipendenti dell’azienda collocati tra Roma e la Sardegna. Oggi stesso i 70 lavoratori del territorio incontreranno i sindacati, per fare il punto della situazione e decidere se far partire le vertenze e le ingiunzioni di pagamento. L’aria che si respira non è certamente buona, anche se nulla può escludere un ritorno alla normalità.

“L’azienda è in grossa difficoltà economica - ha dichiarato il segretario provinciale della Uil/M, Franco Camerini -. Il ritardo dei pagamenti da parte di alcuni clienti ha impedito il pagamento dei salari. Questo è quello che ci è stato comunicato. Entro il 28 di aprile, l’azienda ha detto , che verranno saldati tutti i dipendenti. Staremo a vedere. Fino ad ora abbiamo ascoltato soltanto parole, nonostante gli scioperi delle scorse settimane”. “Prendiamo atto – ha commentato il segretario della SLC/Cgil Roma 2 Alessio Pauri – della comunicazione aziendale e nelle prossime ore decideremo insieme ai lavoratori quale strada intraprendere”. Intanto, il vicesindaco Daniele Sinibaldi, ha convocato per domani alle 12 i rappresentanti sindacali dell’azienda Mvm. L’azienda nata nel 1993, da un iniziale appalto di 75.000 euro nel 2005, passa per l’apertura di una nuova sede a Cagliari e l’acquisto di un capannone industriale, si aggiudica, nel 2009, un’importante gara con la stessa Telecom. I lavori tardano qualche anno ad essere affidati fino a quando, dall’assegnazione di piccoli incarichi nel 2012, si passa nel 2013 all’affidamento da parte di Telecom di un territorio di intervento nella zona a nord di Roma per 4 milioni e nel 2016 all’assegnazione della zona di Rieti per 10,5 milioni di euro. Inoltre, nel 2015 riesce anche a differenziare il suo business aprendosi al mercato delle reti elettriche per il Cliente Enel. Un ulteriore incremento della clientela avviene nel 2017, quando l’azienda ottiene un contratto di 3,5 milioni di euro con Open Fiber. Nello stesso anno il contratto Telecom raggiunge la considerevole cifra di 15 milioni di euro. Ad oggi l’azienda Mvm ha raggiunto un volume di fatturato prossimo ai 30 milioni di euro.

