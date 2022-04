Rieti, evade dai domiciliari: sessantenne arrestato dai carabinieri di Cittaducale

20 aprile 2022 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittaducale hanno arrestato, per evasione dalla detenzione domiciliare, un sessantenne del luogo. In una frazione di Cittaducale, i militari hanno notato e sottoposto a controllo l'uomo che, sebbene dallo scorso mese di giugno stesse scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, era uscito dalla propria abitazione, senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria e in assenza di un motivo che giustificasse l'allontanamento. Dopo il fotosegnalamento, l'uomo, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

