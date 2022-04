Rieti, minaccia clienti del bar con roncola e bastone. Arrestato due volte in una settimana

19 aprile 2022 a

Arrestato dai carabinieri, nella flagranza dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, un cinquantenne di Cantalice. I militari sono intervenuti in un bar del paese, dove alcuni avventori, estremamente spaventati, avevano segnalato, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale, un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava importunando e minacciando dei clienti del bar, brandendo una roncola e un bastone.

Anche in presenza dei militari, l'uomo ha continuato a dare in escandescenze, minacciandoli e offendendoli. Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Labro ha consentito, poi, di operare in tutta sicurezza e di arrestare l'uomo, evitando che la situazione degenerasse.

Le armi sono state sequestrate e l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di dimora, dopo il fotosegnalamento, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Rieti, in attesa di giudizio. La stessa persona, soltanto una settimana prima, era stata già arrestata dai Carabinieri della Stazione di Cantalice, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, poiché, sempre nello stesso bar, aveva dato ín escandescenze e aveva aggredito i militari intervenuti.

