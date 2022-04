Catherine Spaak morta. Aveva scelto la Sabina come rifugio. Il sindaco di Collevecchio: "Ci mancherà"

P. D. B. 19 aprile 2022 a

Discreta, elegante e gentile. La comunità di Collevecchio piange Catherine Spaak, l’attrice di origine francese che si è spenta all’età di 77 anni in una clinica romana il giorno di Pasqua. Da metà degli anni ‘90 aveva scelto questo angolo della Bassa Sabina, vicino al confine dell’Umbria dove trascorreva lunghi periodi in un casale immerso negli ulivi nelle campagne di San Prospero verso Casa Cantoniera e Magliano Sabina. Li, negli ultimi anni aveva anche creato un resort per condividere la bellezza dei paesaggi della Sabina con i turisti che accoglieva nella sua dimora.

Quei paesaggi che l’avevano rapita circa 25 anni fa quando decise di acquisire il primo casale in quelle campagne che poi, ristrutturato, è diventato una delle sue dimore preferite. Da fine degli anni ‘90 l’attrice si divideva infatti tra Roma e Collevecchio e quando stava in Sabina amava vivere il paese. Usciva a fare la spesa, passeggiava per le campagne e le vie del centro storico. Ha partecipato attivamente negli anni anche alle feste di paese o a diverse manifestazioni nel piccolo, ma bellissimo, teatro comunale.

Negli ultimi anni l’attività del suo resort “La Casa infinita” si era diradata, ma lei non aveva mai reciso i legami con la “sua” Collevecchio nonostante i problemi di salute.

Commosso il ricordo del sindaco Federico Vittori: “Per me è un dolore quasi doppio perché è stata per anni una mia vicina di casa. Una persona di uno spessore infinito che rimarrà per sempre nel cuore dei collevecchiani”.

“Una grande attrice e non lo devo dire io - continua il primo cittadino - ma per i collevecchiani è stata una concittadina vera che ha sempre risposto presente quando gli abbiamo chiesto di partecipare a qualche iniziativa in favore della nostra comunità”.

Il primo cittadino ricorda anche come Catherine Spaak partecipò al dolore della comunità quando un bimbo di 5 anni perse la vita a causa di un brutto incidente in campagna. “Organizzammo una manifestazione a Cicignano e gli chiedemmo se voleva partecipare. Non ci pensò un attimo e gratuitamente prese parte all’iniziativa di beneficenza per ricordare il bambino recitando una bellissima poesia”.

“Ci mancherà - conclude il sindaco - e come amministrazione comunale lavoreremo per tenere vivo il ricordo di questa straordinaria artista che aveva scelto la nostra terra e la amava profondamente”.

