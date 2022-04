Rieti, Pasqua con la febbre. A letto la metà del paese a Poggio Moiano

Tania Belli 17 aprile 2022 a

Anche in Sabina torna ad allungarsi l’ombra del Covid-19; ombra che preoccupa in particolare il borgo di Poggio Moiano, come si evince dalle parole del suo primo cittadino, Sandro Grossi; Grossi che, infatti, scrive, “dal momento che metà dei cittadini di Poggio Moiano sono a letto con febbre, mal di gola e artralgie con Covid ed altre infezioni virali, inviterei tutti a rispettare le regole per evitare l’aumento dei contagi”; tutto ciò, precisa Grossi, “soprattutto all’interno dei bar e di altri locali, dove, in questi giorni, i nostri carabinieri faranno frequenti controlli”.

Pensando poi alla festività di Pasqua, Grossi ha rassicurato la sua comunità, informando che, “con don Tito, faremo in modo che i rituali pasquali, molto sentiti per la loro forte sacralità, non diventino occasione di contagio”; comunque, Grossi ha voluto aggiungendo l’accorato invito, rivolto a tutti “di comportarci con responsabilità, per evitare che il nostro paese ed i comuni vicini possano vivere con serenità la santa Pasqua senza aver bisogno di medicine, sdraiati in un letto”.

Inoltre, Grossi, a maggior tutela della sua popolazione, ha organizzato un servizio di prevenzione, ovvero, come ci spiega, “avendo a disposizione tamponi avanzati dal drive in effettuato dal Comune di Poggio Moiano all’ex bocciodromo, abbiamo deciso di effettuare tamponi antigenici gratis domiciliari alle persone sintomatiche su richiesta del medico; questo, anche grazie all’impegno e grande disponibilità del nostro consigliere comunale, Gianluigi Santilli, che, come farmacista, si è prestato ogni giorno a rispondere alle numerose richieste, come pure la nostra farmacia Cestari, il dott. Cestari e Sara Gargari”.

