Rieti, in cammino verso la fonte del miracolo della Madonna di Uliano a Magliano Sabina. A Pasquetta inaugurazione del nuovo sentiero

In cammino per celebrare la Madonna di Uliano nel giorno di Pasquetta. Una tradizione molto sentita dai maglianesi specie quelli più in là con gli anni. Ma è grazie ai giovani che da quest'anno si riscoprirà l'atmosfera della camminata da Magliano a Colle Sala (dove c'è il Santuario) proprio come avveniva un tempo il lunedì di Pasqua. Infatti i ragazzi del gruppo G-Lab hanno lavorato per settimane per sistemare il sentiero dalla Pineta Comunale fino alla fonte del miracolo: poco più di 4 km attraversando Valle Venti, Giglio, Chiorano e Colle Sala con un sentiero segnalato e interamente pulito. Il nuovo sentiero sarà inaugurato appunto lunedì giorno in cui l'amministrazione comunale mostrerà anche come è stata riqualificata la fonte del miracolo.

La partenza dalla pineta comunale è prevista alle 8. Per completare il percorso ci vorranno due ore, dunque alle 10 si arriverà al Santuario e alle 10,30 sotto l'albero dove c'è la fonte del miracolo. Poi si tornerà al Santuario della Madonna di Uliano dove alle 11 è prevista la messa. Durante il percorso saranno previste delle soste con degustazione di prodotti tipici. "Una occasione da non perdere sia per chi ha memoria del luogo, sia per i giovani che avranno modo di scoprire un patrimonio prezioso, un luogo raggiungibile da tutti. Il percorso sarà aperto e fruibile tutto l'anno per gli amanti della natura e delle passeggiate all'aria aperta", dicono dall'amministrazione comunale.

Per tutti coloro che hanno problemi motori e che vorranno raggiungere il luogo, ci si potrà organizzare con mezzo apposito, su richiesta, tramite messaggio al numero 324-8086103.

La devozione alla Madonna di Uliano è molto sentita dai maglianesi grazie soprattutto all'impegno della confraternita che nei decenni ha tramandato la trazione. Sono tanti i fedeli che custodiscono in casa dipinti o immagini del miracolo. La tradizione narra che nel lontano 1272 la Madonna ridiede vita al tanto desiderato figlio di Uliano (anche se in alcuni testi viene chiamato Giuliano e così da molti maglianesi) morto per soffocamento. Alla madre, disperata, e vittima di orrende mutilazioni da parte di Uliano, che volle punirla per la sua negligenza, apparve la Madonna che la invitò a bagnare le sue ferite e a immergere il corpicino esanime del neonato nelle acque della sorgente che sgorgava lì accanto. Fu così che, all’istante, la madre guarì e il bambino riprese a respirare. Uliano, pentito e grato, fece erigere una cappella accanto alla sorgente come ringraziamento alla Madonna per il miracolo ricevuto. Poi nel secondo dopoguerra il Santuario fu eretto qualche centinaio di metri più in alto nella collina di Colle Sala e negli anni si è persa l'usanza della visita alla sorgente del miracolo tanto che negli ultimi anni, non essendo segnalata, la si poteva trovare solo grazie al senso di orientamento di qualche anziano. La riqualificazione della fonte e la realizzazione di un percorso segnalato erano stati tra gli impegni presi dal sindaco Giulio Falcetta in campagna elettorale.

