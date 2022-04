Rieti, Covid. Vaccinazioni all'ex Bosi anche nel giorno di Pasqua

16 aprile 2022 a

Nella giornata di oggi 15 aprile la Asl di Rieti raggiunge le 278.000 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti. Quarte dosi: lo scorso 12 aprile la Asl di Rieti ha avviato la somministrazione della quarta dose: ad oggi sono 447 le somministrazioni eseguite presso il centro vaccinale ex Bosi, le rsa e il domicilio dei pazienti in condizioni di non autosufficienza.

Prenotazioni quarte dosi: sul portale della Regione Lazio (clicca qui) sono disponibili le prenotazioni per la quarta dose del vaccino, dedicata agli anziani over 80 anni, agli anziani residenti nelle rsa, ai soggetti fragili over 60 anni inseriti nella circolare del Ministero della Salute.

Vaccinazioni anche senza prenotazione: la Asl di Rieti, per venire incontro a tutti i cittadini, ricorda che è possibile accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione: il centro vaccinale ex Bosi è aperto martedì – giovedì – domenica dalle ore 8 alle ore 14. Orari centro vaccinale ex Bosi e drive-in Pasqua e Lunedì dell’Angelo: l’azienda comunica che il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto anche il giorno di Pasqua con orario 8-14, mentre il drive-in per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus da SARS CoV-2 di via del Terminillo 42, a Rieti sarà aperto il Lunedì dell’Angelo con orario 8 – 11.

