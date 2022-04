Rieti, danni ai boschi della provincia. In un anno multe per 80mila euro

16 aprile 2022 a

a

a

L’attività operativa del gruppo carabinieri forestale di Rieti è in via prioritaria rivolta alla tutela del territorio e delle sue risorse naturali. I controlli, svolti dalle 14 stazioni forestale, dislocate capillarmente sul territorio della provincia, e dal nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, sono finalizzate a garantire sicurezza e rispetto della legalità, vigilanza e salvaguardia dell’ambiente. Per questo non si arresta l’impegno dei carabinieri del gruppo forestale di Rieti nel contrastare le condotte illecite in danno del bosco.

Getta nel cassonetto 1.390 plichi postali, denunciata portalettere

Basti pensare che, nel solo anno 2021, sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale di circa 80.000 euro nei confronti di coloro che hanno operati tagli senza le previste autorizzazioni ovvero omesso di porre in essere tutte quelle azioni di buona pratica agro-silvo-pastorale volte a prevenire gli incendi boschivi. L’attività preventiva e di contrasto è naturalmente proseguita anche nell’anno in corso, portando al recente deferimento all’Autorità giudiziaria di 2 soggetti per avere effettuato tagli in difformità alle normative vigenti e alle corrette pratiche di gestione forestale.

Calci a carabiniere durante una lite al bar. In manette 50enne

La provincia di Rieti, considerate le peculiari caratteristiche collinari e montane, è costantemente monitorata dai militari della specialità che, a fronte di condotte illecite, provvedono ad irrogare sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.033 euro a un massimo di 5.164, con relativo ordine di riduzione in pristino dei luoghi.

Il questore Di Lorenzo saluta anche i carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.