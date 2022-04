Striscia la notizia a Fara in Sabina. Inchiesta sull'ex comprensorio della Croce Rossa

Paolo Giomi 15 aprile 2022 a

a

a

Ad appena 24 ore dal reportage sulla mancata metanizzazione della parte alta del Comune, l’inviato di “Striscia la Notizia” Jimmy Ghione, indossati i panni di “Indiana Ghiones”, torna a Fara Sabina, per documentare stavolta lo stato di degrado in cui versa l’ex comprensorio della Croce Rossa. E ripercorrere la storia di un ventennale immobilismo che ha portato, tra peripezie e vicissitudini varie, una potenziale risorsa economica a diventare una immensa cattedrale nel deserto, ora a serio rischio dismissione.

Ingressi scaglionati a scuola, resta il nodo trasporti

Percorrendo le vie del complesso, ed immortalando la totale fatiscenza dell’immobile, le telecamere di “Striscia la Notizia” riportano così le luci dell’attualità su una storia complicata, e fermatasi di nuovo al dicembre del 2020, all’accordo sottoscritto tra l’Agenzia del Demanio, divenuta proprietaria degli immobili a seguito di una serie di passaggi istituzionali e ministeriali, e il Comune di Fara Sabina, che sta tentando, forse con l’ultima opzione disponibile, a rilanciare il complesso, destinato altrimenti, con tutta probabilità, alla demolizione. La storia dell’ex Croce Rossa, però, parte da lontano, dall’ormai celebre alienazione dei primi anni Duemila, quando il Municipio farense, allora comproprietario della struttura assieme alla Provincia di Rieti, vendettero il complesso all’allora attiva Agenzia dei segretari comunali, le cui intenzioni erano quelle di portare nella parte bassa della provincia di Rieti una delle principali scuole di formazione per la pubblica amministrazione in Italia. Peccato che poi, con decisioni e provvedimenti presi dal legislatore nazionale in ottica di revisione della spesa pubblica, l’Agenzia fu chiusa e archiviata, e il complesso passò al Ministero dell’Interno.

Sinistra italiana: “Andava ampliata la pista ciclopedonale sul Farfa”

Il sindaco Cuneo: “L’impegno della nostra amministrazione sul complesso Ex Croce Rossa Italiana, in accordo con il Demanio proprietario della struttura è iniziato più di un anno fa - dichiara Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina - con la sottoscrizione di un protocollo che prevede entro dicembre 2022 la valorizzazione urbanistica del sito, per renderlo attrattivo per il mercato immobiliare. Ci auguriamo una reale riqualificazione dell’immobile per tornare a dare finalmente vita ad uno splendido luogo”.

Sicurezza, installate 32 telecamere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.