Rieti, capriolo cade nel fiume Velino. Salvato dai vigili del fuoco

15 aprile 2022 a

Nella mattinata di ieri 14 aprile una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta per il salvataggio di un capriolo dalle acque del fiume Velino. L'ungulato, dopo essere caduto nel fiume all'altezza del liceo scientifico "Carlo Jucci", aveva raggiunto a nuoto la sponda opposta rimanendo però avvinghiato con il capo in una liana che ne aveva avvolto il capo e i palchi. L'animale, rimasto in balìa delle acque, è riuscito a non annegare perseverando in atti natatori che gli hanno permesso di rimanere a galla nella corrente. Prossimo allo sfinimento l'ungulato è stato individuato dai vigili del fuoco e tratto immediatamente in salvo sull'argine dove è stato liberato dal rampicante che lo bloccava, tornando in libertà.

