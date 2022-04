Rieti, sicurezza. A Fara Sabina installate 32 telecamere di sorveglianza

15 aprile 2022 a

“Sono iniziati ieri i lavori per l’installazione di 32 nuove videocamere, 28 giorno e notte e 4 lettura targhe - dichiara Simone Fratini, vicesindaco del Comune di Fara in Sabina con delega alla sicurezza -, all'interno del progetto ‘Fara sicura’ redatto in accordo con Prefettura e Forze dell'Ordine, che si concentrerà principalmente su edifici e spazi pubblici come scuole, parchi giochi, uffici comunali e cimiteri in ogni frazione, oltre a punti sensibili per la prevenzione di incendi e all'allestimento di una sala adibita alla visione h24 delle immagini all'interno del comando di Polizia Locale. L'iniziativa costituisce solo l'inizio di un impegno ad ampia gittata, per rendere il nostro Comune sempre più sicuro - conclude Fratini - nell'interesse della comunità di Fara in Sabina”.

