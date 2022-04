Rieti, gli studenti universitari tornano in centro

Marco Staffiero 12 aprile 2022 a

a

a

Una giornata da incorniciare per il territorio reatino. E’ stata inaugurata ufficialmente a Palazzo Aluffi, nel cuore della città, la nuova sede universitaria. Ad aprire la cerimonia, con il classico taglio del nastro, il presidente della provincia Mariano Calisse, con il sindaco, Antonio Cicchetti. All’interno a ricevere gli ospiti il presidente del consorzio Sabina Universitas, Antonio D’Onofrio. Tante le persone, che hanno partecipato all’evento, raccogliendo anche una grande partecipazione della cittadinanza. Entusiasmo e rivincita, per un territorio, che vede nella presenza universitaria, un valido ed efficiente strumento di rinascita accademica, professionale ed economica. La nuova struttura, che prende il posto dell’ex caserma dei carabinieri di via Cintia, ospiterà oltre 600 studenti, per gli indirizzi sanitari e per la facoltà di ingegneria. I lavori iniziarono nel 2008, ma per una serie di problematiche burocratiche i lavori rimasero fermi per lungo tempo. Soltanto due anni fa riprese l’opera di rivalutazione del palazzo, per essere definitivamente completato a marzo di quest’anno. La nuova sede universitaria ha visto un primo investimento di 3 milioni di euro per l’adeguamento sismico ed altri 1,7 milioni di euro per i lavori di rifinitura.

La struttura composta da tre piani è rappresentata da 1500 metri quadrati. All’interno sono state rese efficienti 24 aule, tra cui la più grande, può ospitare fino a 96 studenti, mentre la più piccola fino a 16. A far da padrona è certamente la tecnologia, gli impianti in domotica, l’illuminazione intelligente che equilibra la luce esterna con quella artificiale, il ricambio d’aria con sistemi intelligenti che misurano la saturazione di ossigeno della stanza. Poi lavagne multimediali, Wi-Fi, connettività che possa permettere anche a chi è a distanza di seguire le lezioni. Tanti gli studenti presenti all’evento, tra cui anche molti ragazzi stranieri, che studieranno in città. Infatti, la nuova università ospiterà oltre 100 studenti provenienti dall’Asia.

Alla cerimonia hanno partecipato molte cariche istituzionali del territorio, tra cui il prorettore de La Sapienza Università di Roma, Giuseppe Bonifazi, che ha portato i saluti della rettrice, Antonella Polimeni, l’onorevole Fabio Melilli, il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, l’architetto Fabrizio Miluzzo che si è occupato dei lavori, il sindaco di Casperia, Marco Cossu, il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo ed il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia. Un grande traguardo raggiunto, che premia tutto il territorio. Con la nuova struttura universitaria, ci saranno anche nuove opportunità per tutti, con la speranza che vengano ospitate altre facoltà, per dare ai nostri figli la possibilità di non abbandonare questo territorio, per studiare fuori.

