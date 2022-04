Rieti, agricoltura. Pronti 4,5 milioni per migliorare le infrastrutture

Marco Staffiero 11 aprile 2022 a

Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio le graduatorie dedicate al miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale e punti di abbeveraggio.

Parliamo 15.622.977 euro che andranno a sostenere 64 Comuni del Lazio in investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Il territorio reatino non è rimasto a guardare.

Infatti, del totale del finanziamento 4.492.000 euro andranno alla provincia di Rieti. Per quanto riguarda gli interventi legati alla sistemazione e ricostruzione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, i comuni coinvolti sono Ascrea con 414.640,89 euro; Cottanello 343.592,15 euro; Montenero Sabino 235.645,55 euro; Toffia 329.935,37; Montesola 330.693,73; Montebuono 187.971,34; Configni 333.584,55; Contigliano 300 mila euro; al Comune di Borbona andranno 91.763,83 euro; Configni 59.395,31 euro; Roccantica 199.507,08 euro; Casperia 177.486,80 euro; Amatrice 26.935,93 euro; Casaprota 347.366,66 euro; Castel di Tora 310 mila euro; Antrodoco 339.779,87; Rivodutri 118.860,85 ed infine, al Comune di Roccasinibalda infine andranno 344.844,48 euro.

Il Programma di Sviluppo Rurale, o PSR, è il principale strumento operativo di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale.

“Accogliamo con favore – ha commentato il vice sindaco di Amatrice, Roberto Serafini - ogni iniziativa volta a sostenere i territori soprattutto quelli particolarmente sfavoriti, per ragioni storiche, economiche o a rischio geologico, come la nostra città, colpita dal terremoto. Ma l’auspicio, per il futuro, è che la distribuzione delle risorse venga sempre preceduta da progetti e visioni alte e di largo respiro. Le realtà specifiche sono tutte diverse tra loro e vanno considerate per le loro peculiarità e potenzialità. Dobbiamo uscire dalla mera ripartizione algebrica dei fondi per avviare un grande progetto di rilancio complessivo del nostro paese”.

“E’ una bella notizia per il territorio – ha detto il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia -. La partecipazione a questo bando regionale, fu il primo lavoro fatto dalla Giunta comunale al mio insediamento. Un obiettivo raggiunto, che premia il nostro lavoro e soddisfa l’esigenze della cittadinanza”.

