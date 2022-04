Rieti, l'università entra al de Lellis

Marco Staffiero 09 aprile 2022 a

Una grande opportunità per tutto il territorio. Si concretizza per la prima volta il rapporto fattivo con l’Università La Sapienza di Roma, che sarà coprotagonista dello sviluppo clinico e assistenziale del presidio ospedaliero di Rieti e del territorio distrettuale della Asl stessa. Con l’approvazione del nuovo atto aziendale la direzione ha avviato il percorso di integrazione con l’Università, per la clinica, la didattica e la ricerca, attraverso la clinicizzazione di due Unità operative complesse che saranno così a direzione universitaria. Le Unità operative saranno l’Otorinolaringoiatria, presso il De Lellis e la nuova Unità operativa territoriale denominata Telediagnostica. La procedura con La Sapienza verrà avviata immediatamente attraverso l’applicazione del protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università. Il Rettore dell’Università e il direttore generale della Asl procederanno poi ad individuare i professionisti per la copertura degli incarichi di riferimento. La firma del protocollo è prevista per i prossimi giorni e tutto sarà operativo già dall’autunno.

“Da questo momento si dà attuazione ad un progetto di cui si parla da trent’anni e in cui questa direzione ha creduto e ha investito da subito – spiega il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo -. La collaborazione con l’Università permetterà all’ospedale e al territorio di aumentare le proprie potenzialità affermandosi nel panorama sanitario come sede per la clinica, la didattica e la ricerca, anche grazie alla presenza di medici durante il loro percorso di specializzazione. La clinicizzazione in ospedale e sul territorio sarà una grande opportunità di crescita per la sanità locale, in grado di valorizzare capacità e competenze già presenti”. “Abbiamo lavorato per un primo e fondamentale passo – ha sottolineato l’onorevole Fabio Melilli – per rilanciare l’offerta sanitaria ed universitaria in tutta la provincia. Il passo successivo prevede la seria opportunità dell’apertura di una facoltà di medicina a Rieti”.

Per il presidente della Commissione Bilancio della Regione, Fabio Refrigeri “l’università, quella vera, sbarca finalmente a Rieti. E lo fa attraverso la clinicizzazione delle unità di Otorino e di quello di Telediagnostica dell’ospedale di Rieti. Un altro segnale importante di attenzione e considerazione nei confronti della nostra sanità e per Rieti che la Regione Lazio ha dato approvando l’atto aziendale della Asl. La presenza de La Sapienza al De Lellis permetterà di garantire una formazione di qualità con corsi in grado di attirare studenti anche da fuori provincia e che al tempo stesso servirà anche a migliorare l’offerta sanitaria”.

