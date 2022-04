Rieti, truffe on line. Due persone denunciate dalla polizia

08 aprile 2022 a

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti ha denunciato in stato di libertà due persone, resesi responsabili di due distinte truffe consumate in danno di due cittadini reatini Nel primo episodio delittuoso, una donna reatina ha risposto ad un annuncio su un noto sito di vendite online, per l’acquisto di pellet per stufa, prendendo contatti con il presunto venditore ed inviandogli, con un bonifico, la somma di 400 Euro, senza però mai ricevere la merce acquistata.

Nel secondo caso un reatino, intenzionato ad acquistare una stufa a pellet, dopo aver visionato un annuncio di vendita online e contattato l’inserzionista, gli aveva inviato un bonifico di 420 Euro senza mai ricevere, anche in questo caso, il bene acquistato. A seguito delle denunce sporte dalle vittime negli Uffici della Questura di Rieti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno immediatamente attivato una serie di accertamenti, sia di iniziativa che delegati dall’Autorità Giudiziaria, che hanno consentito di identificare e denunciare in stato di libertà i due truffatori, due trentenni, entrambi residenti fuori dalla provincia reatina, raccogliendo nei loro confronti numerosi elementi di prova.

Nell’ambito dei procedimenti penali instauratisi nei loro confronti, l’eventuale responsabilità penale delle persone denunciate verrà accertata dal Giudice.

