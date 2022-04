Rieti, carenze igieniche. Chiuso bed&breakfast dopo intervento di Nas e Asl

08 aprile 2022 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto e della stazione di Fara in Sabina, coadiuvati dai colleghi della stazione forestale, da quelli del Nas di Viterbo e da personale della Asl di Rieti, hanno effettuato un’ispezione congiunta ad un bed and breakfast della Bassa Sabina. All’esito del controllo, il titolare dell’impresa agricola è stato denunciato per aver omesso la prevista comunicazione dei nominativi di tutte le persone alloggiate dall’inizio dell’anno ed è stato, altresì, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di due grammi di marijuana. Il Nas di Viterbo ha contestato sanzioni amministrative, per complessivi 3000 euro, perché, oltre ad essere egli stesso sprovvisto di green pass, avrebbe omesso il controllo del possesso della certificazione verde.

Al termine dell’attività ispettiva il personale della Asldi Rieti ha disposto la chiusura dell’attività ricettiva per mancanza dei requisiti igienico – sanitari.

