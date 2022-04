Roma, caserma dei carabinieri a Fonte Nuova. C'è l'accordo

08 aprile 2022 a

Dopo l’annuncio arrivato nei mesi scorsi, la Giunta comunale di Fonte Nuova ha approvato il protocollo d’intesa con il Ministero degli Interni e l’Agenzia per il Demanio per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri. Un passaggio fondamentale che porterà la città ad avere un presidio permanente delle Forze dell’Ordine. Nel protocollo si spiega che il Comune di Fonte Nuova si impegnerà a “realizzare, con oneri economici a proprio carico, l’immobile secondo le specifiche esigenze funzionali dell’Arma dei Carabinieri, attenendosi a tutte le prescrizioni e chiarimenti di natura tecnica che verranno forniti dall’Ufficio logistico del Comando Legione Carabinieri Lazio”.

Un impegno importane per Fonte Nuova e per l’attuale Amministrazione che vede in questa Caserma il fiore all’occhiello dei progetti portati avanti nella legislatura che sta per concludersi. Questo protocollo arriva dopo l’annuncio, il 1 febbraio, da parte del Ministeri Degli Interni, che dava il via libera per la realizzazione della Caserma, terminando un percorso cominciato nel 2019. La struttura partirà come Caserma media composta da 16 unità, per poi essere ampliata sempre più e coprirà probabilmente oltre che il Comune di Fonte Nuova, anche Colleverde, Colle Fiorito, Parco Azzurro e parte di Marco Simone.

Vista la carenza di disponibilità economica da parte dello Stato per il settore, viste le tantissime richieste avanzate da molti Comuni Italiani pochi sono quelli che sono stati in grado di ottenere questo risultato e Fonte Nuova è stata tra queste. “Quando si persegue un obiettivo con tutte le proprie forze, nulla è impossibile – dichiara il Sindaco - abbiamo voluto dimostrarlo esclusivamente in un modo, raggiungendo il risultato che da oltre 20 anni il nostro territorio stava aspettando. Non è stato semplice, abbiamo dovuto iniziare da capo, come per fortuna, siamo abituati a fare. Contatti con gli organi preposti, tavoli, lettere, progetti, giunte, consigli e ancora tanto, tanto lavoro. Critiche, tante, da parte di chi probabilmente non poteva tollerare che riuscissimo a fare quello che nessuno aveva fatto”.

