Rieti, anziano narcotizzato e rapinato. Confermate le condanne per due slave

Sono state condannate in via definitiva le due donne slave, entrambe 33enne, che nell’ottobre del 2019 furono arrestate con l’accusa di aver narcotizzato un anziano di Rieti che le aveva invitate a cena. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori delle due donne, che all’epoca abitavano a Tivoli, confermando la condanna a 3 anni e 4 mesi (più 1.000 euro di multa) che era stata inflitta nel 2019 dal tribunale di Rieti poi confermata in Corte d’Appello.

I fatti risalgono al luglio del 2018 e le indagini furono seguite dalla squadra mobile. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Rieti dopo aver cenato a casa dell’anziano, lo hanno narcotizzato con un farmaco ansiolitico e lo hanno derubato di una collana d’oro del valore di 3.500 euro, un orologio da polso, il telefono cellulare e le chiavi di casa.

Al suo risveglio, l’anziano è portato in ospedale perché si trovava in un forte stato confusionale: dalle analisi condotte dalla polizia scientifica sul vino bevuto a cena, nel bicchiere dell’uomo sono emerse tracce di Delorazepam cioè un farmaco ansiolitico che causa sonnolenza, stordimento, confusione, affaticamento e debolezza muscolare. Le indagini si indirizzarono subito verso le due donne invitate a cena. L’uomo le aveva conosciute tempo prima presso la stazione di Rieti e le aveva aiutate con sostanziose somme di denaro, pensando di pagare le spese mediche per la figlia di una delle due donne. I prestiti di denaro erano continuati anche in seguito per pagare il funerale della figlia e le cure mediche dovute a un incidente stradale subito da una delle tre donne slave. Una lunga storia durata mesi, fino a quando l’anziano non ha denunciato per furto le due rapinatrici. Proprio su questo punto i difensori delle due donne hanno provato a mettere in discussione l’impianto accusatorio che aveva portato alla condanna. I legali nel ricorso avevano sottolineato la “illogicità della ricostruzione operata dai giudici di merito quanto al comportamento delle imputate che avrebbero ingiustificatamente scelto di perpetrare una rapina in danno di colui che si era in più occasioni e con assoluta continuità mostrato munifico e disponibile nei loro confronti”.

Tuttavia la Suprema Corte ha confermato le tesi delle Corti Territoriali. “Del tutto inammissibili sono in questa sede le considerazioni concernenti la illogicità o incongruità della condotta tenuta dalle imputate rispetto alle utilità che costoro avrebbero potuto conseguire mantenendo un rapporto cordiale con l’anziano”, si legge nella motivazione. Per questo il ricorso è stato respinto e le condanne confermate.



