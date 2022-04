Rieti, droga. Trasportava in auto cocaina da spacciare: in manette 50enne

L. S. 07 aprile 2022 a

Un cinquantenne reatino è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli uomini della squadra mobile della Questura di Rieti. In particolare, durante i servizi di controllo del territorio disposti dal questore Maria Luisa Di Lorenzo, per il contrasto del crimine diffuso, gli agenti della polizia di Stato hanno notato una autovettura che, a tarda sera, marciava a velocità sostenuta lungo la via Salaria in direzione di Rieti.

L’autovettura è stata immediatamente fermata e gli investigatori della polizia hanno sottoposto ad accurato controllo il suo conducente, un cinquantenne reatino già conosciuto dalle forze dell’ordine, il quale si è mostrato insofferente e preoccupato, tanto da indurre gli agenti ad effettuare un più approfondito controllo dell’autovettura all’interno della quale, infatti, è stato rinvenuto un involucro contenente 21 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altre tre dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione, della sostanza da taglio ed il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato, pertanto, arrestato e, su disposizione della autorità giudiziaria, associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti l’eventuale responsabilità penale dell’arrestato verrà accertata dal giudice.

