Rieti, furti in serie in un negozio. Condannato quarantenne di Scandriglia

I carabinieri della stazione di Scandriglia hanno rintracciato e tratto in arresto un 40enne del luogo in esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti. I fatti risalgono al 2018 quando l’uomo, già molto conosciuto alle forze di polizia per altri reati commessi, si rese autore di diversi furti commessi con destrezza in un negozio di Rieti.

Per quattro dei furti commessi, l’uomo fu denunciato dal personale della squadra mobile della Questura di Rieti. In un altro episodio, invece, il quarantenne fu tratto in arresto dai carabinieri di Cantalice. Condannato dal Tribunale di Rieti per i reati commessi, l’uomo dovrà, ora, scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Per questa ragione, dopo il fotosegnalamento effettuato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Terni dove espierà la pena residua.



