Rieti, a Poggio Mirteto residenti contrari al cambio del nome di via Riosole

Contestata da ottanta cittadini la decisione di cambiare il nome via Riosole in via Don Giuseppe Mancini. La richiesta è che sia riesaminata la deliberazione del consiglio comunale dello scorso 25 marzo, affinché venga mantenuto lo storico nome. Per questo motivo Piero Pallocci, Stefano Giornetti, Walter Consumati e Sandro Mancini hanno scritto al sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, e al prefetto di Rieti, Gennaro Capo. I quattro abitanti di Poggio Mirteto sono cofirmatari con altri 76 cittadini della richiesta avanzata al sindaco Micarelli.

“Pur non volendo disconoscere il ruolo svolto da don Giuseppe Mancini come parroco della città - si legge nella lettera inviata dai residenti -, la richiesta è che questa antica via di Poggio Mirteto mantenga il suo storico nome. Senza contare i disagi che il cambio di nome porterà ai cittadini residenti in via Riosole. La proposta contenuta nella missiva - continuano - è che possa trovarsi un largo, una strada o una piazza ancora anonimi da dedicare a Don Giuseppe Mancini, senza stravolgere l'assetto storico-urbanistico del territorio. Si chiede inoltre che i cittadini vengano resi partecipi di tale decisione prima di avviare l'iter previsto”.

Gli stessi quattro cittadini firmatari della lettera inviata a sindaco di Poggio Mirteto e Prefetto, hanno fatto presente che “il consiglio comunale di Poggio Mirteto ha deliberato, con soli 7 voti favorevoli su 13 votanti, di sostituire la denominazione di via Riosole con via don Giuseppe Mancini”. I firmatari ribadiscono “l'importanza storico-culturale di via Riosole, citata da Ercole Nardi, illustre cittadino della città, nelle sue “Memorie storiche di Poggio Mirteto”. La loro richiesta è che il prefetto “possa soprassedere ad ogni sua decisione fino a quando non verranno esperite tutte le formalità previste dall’art. 43 dello Statuto della Città di Poggio Mirteto (che riguarda “istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività”) e acquisiti tutti i pareri previsti dall'art.1 del Regio decreto legge 1158 del 10 maggio 1923, citato nella richiesta: “Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti”. Naturalmente la vicenda non sembra destinata ad esaurirsi qui.

