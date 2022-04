Rieti, aumento pedaggi del 375% sull'A24. Calisse: "Inaccettabile"

Francesca Sammarco 06 aprile 2022 a

“Inaccettabile”. Questo il commento a caldo di Mariano Calisse, sindaco di Borgorose e presidente della Provincia di Rieti sul Piano economico finanziario di Strada dei Parchi, tanto invocato ma rimasto fermo al 2013. Il Piano è stato presentato in questi giorni e prevede un aumento delle tariffe dei pedaggi del 375% in 9 anni.

“Dopo anni di rinvii, tavoli, annunci siamo di nuovo al punto in cui i sindaci dovranno mobilitarsi per scongiurare questo scenario che rischia veramente di danneggiare interi territori. Tutto questo è inaccettabile e va scongiurato bisogna trovare il giusto equilibrio tra costi, investimenti e tariffe. Spero in una presa di posizione forte anche da parte della Regione Lazio e dei nostri parlamentari così come fatto in Abruzzo” ha tuonato attraverso i social Mariano Calisse. I sindaci di Lazio e Abruzzo non hanno mai smesso di protestare, chiedendo di non aumentare i pedaggi e chiedendo tavoli di confronto al Ministero anche per quanto riguarda la sicurezza. Le due arterie A24 e A25, dichiarate “strategiche per la Protezione civile”, sono già le più care d’Italia e come abbiamo più volte rilevato, anche insicure per la caduta dei massi, per alcuni tratti geologicamente instabili e con barriere che non bloccano il passaggio di animali selvatici. Strada dei Parchi ha bloccato gli aumenti del 35% fino al 30 giugno e ora invoca un nuovo Pef che consenta di effettuare interventi straordinari. Un aumento così peserà non solo indiscriminatamente su tutti i cittadini, a prescindere dal reddito, ma anche sul trasporto merci in un momento già complicato per i costi delle bollette energetiche e dei carburanti.

Per il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio la bozza del Pef “è improponibile e irricevibile”. Il Governo sta valutando la revoca della concessione a Strada dei Parchi con l'intenzione di nazionalizzarla, facendosi carico dei costi. La bozza del Pef è irricevibile anche per la deputata Stefania Pezzopane, che in questi anni è stata sempre a fianco dei sindaci di Lazio e Abruzzo contro il caro pedaggi “ il Governo si decida e in fretta - commenta - il mio primo passo è l'audizione immediata in commissione ambiente alla Camera per un tavolo di concertazione con il Governo per una proposta fattiva e concreta”. Intanto i sindaci sono pronti a nuove manifestazioni. Il prossimo 23 aprile i primi cittadini dei Comuni abruzzesi e laziali hanno fissato una nuova manifestazione di protesta ai caselli dell’autostrada gestita da Strada dei Parchi.

