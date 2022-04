Rieti Covid, niente obbligo di certificato medico. Presidi: “A rischio la salute di tutti”

Marco Staffiero 05 aprile 2022 a

Addio quarantene per tutta la classe. Si rimane in presenza anche con più di 4 casi. Tornano le gite. Resta l’obbligo delle mascherine. Permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico fino al 15 giugno. La fine dello stato d’emergenza con le nuove normative, sta creando dubbi e perplessità. Soprattutto nel mondo della scuola. Col decreto riaperture, il Governo ha eliminato la didattica a distanza anche in presenza di casi positivi in classe. Questa è la novità più attesa dalle famiglie degli studenti, ma non è la sola in vigore fino a fine anno scolastico. Quella più discussa riguarda, invece la fine dell’obbligatorietà dei certificati medici che “non sono più richiesti per il rientro a scuola degli studenti a seguito di assenze scolastiche superiori a 3 giorni, per la scuola dell’infanzia o superiori a 5 giorni, per la scuola primaria e secondaria”.

Immediate le reazioni di presidi, genitori e pediatri. “E’ un’altra nuova normativa – ha dichiarato la preside dello Jucci, Stefania Santarelli - che provoca problematiche organizzative nella gestione della salute pubblica all’interno della scuola, composta da 110 docenti e 1100 studenti. Mi rimane difficile capire questa eccessiva apertura, che mette in pericolo la salute di tutti”.

“La normativa va bene – ha commentato la preside della Marconi, Mirella Galluzzi – ma è ovvio che rimane fondamentale la responsabilità dei genitori. Attualmente ci sono ancora dei bambini positivi e proprio la scorsa settimana abbiamo avuto una risalita importante”. Per il medico pediatra, Mazin Sabha “con tanti bambini positivi attualmente in città era meglio aspettare, per la cessazione delle certificazioni mediche per il rientro a scuola degli studenti a seguito di assenze scolastiche”. Dubbi anche da qualche genitore “in questo preciso momento – commenta Daniele Purini – trovo delle serie perplessità nel togliere il certificato medico per la riammissione a scuola. Questo spinge molti genitori senza a fingersi momentanei pediatri, nella decisione medica dei propri figli”.



