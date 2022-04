Rieti, usura. Ottanta famiglie strozzate per la crisi

Monica Puliti 05 aprile 2022 a

Nel primo trimestre del 2022 le richieste di aiuto sono cresciute del 15% rispetto all’ultimo report fornito dal laboratorio antiusura attivo da un anno e mezzo presso l’assessorato ai Servizi sociali del Comune.

Usura, commercianti in difficoltà



“Secondo quel report, il 65% di chi si era rivolto allo sportello era costituito da commercianti, il restante 35% da famiglie composte per lo più da dipendenti e pensionati, ma negli ultimi mesi la percentuale si sta invertendo”, dice l’assessore Giovanna Palomba.

E questa volta non è solo la pandemia ad aver spinto tante persone a chiedere un sostegno che, a seconda delle necessità, si realizza attraverso un’attività di consulenza o di accesso a fondi nazionale e regionali antiusura: c’entra piuttosto il caro vita causato dall’aumento generalizzato dei prezzi al consumo, dovuto prima ancora al sensibile rincaro di gas e luce.

Usura, 389 aziende a rischio

Sono dunque persone normali e piccole attività del territorio a bussare alla porta del laboratorio antiusura di viale Morroni 28, aperto presso gli uffici dei Servizi sociali del Comune il martedì (dalle 15,30 alle 17,30) e giovedì (dalle 15,30 alle 18) su appuntamento, di cui è responsabile l’avvocato Luigi Ciatti. E se - in base ai dati dello sportello romano, che ha un’esperienza più consolidata rispetto a quello reatino, forniti dallo stesso legale - prima del Covid il 51% di chi chiedeva aiuto era rappresentato da famiglie e il restante 49% da commercianti e imprenditori, dallo scoppio della pandemia quel rapporto percentuale nel nostro territorio ha visto le attività in maggiore difficoltà rispetto alle famiglie su un numero, secondo il report fornito dal legale all’assessore ai Servizi sociali, di 67 contatti e interventi di sostegno.

Ma nel frattempo, dicevamo, quelle percentuali stanno cambiando nuovamente e vedono una crescita maggiore di nuclei familiari in difficoltà rispetto alle attività commerciali, mentre le richieste di aiuto sono aumentate del 15%, che vuol dire che nell’arco di un anno e mezzo, da quando è attivo, il laboratorio antiusura si è occupato di un’ottantina di casi. La consulenza è fornita da 4 avvocati, esperti del settore, che si alternano allo sportello antiusura e che - dopo un’attenta verifica delle situazioni debitorie portate alla loro attenzione - si mettono in contatto con i creditori per il pagamento del dovuto attingendo a fondi nazionali e regionali.

E con l’aumento delle bollette, del carrello della spesa e dei servizi e, soprattutto, con la fine dello stato di emergenza sanitaria, in città sta esplodendo l’emergenza abitativa perché gli sfratti, in stand by durante la pandemia, hanno ripreso il loro corso.

Allo sportello anti usura 45 richiesta di aiuto da parte di vittime reatine

