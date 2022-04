Rieti Covid, i contagi continuano a calare: 195 nuovi casi e 240 guariti

03 aprile 2022 a

Pubblicato il bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di domenica 3 aprile. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 195 nuovi soggetti positivi al Covid, 240 invece i guariti. I positivi totali scendono a 3.236. Questa la mappa dei nuovi positivi: Rieti (80), Antrodoco (2), Belmonte in Sabina (4), Cantalice (5), Castel S. Angelo (3), Cittaducale (15), Contigliano (11), Fara in Sabina (10), Forano (3), Greccio (4), Labro (2), Leonessa (2), Monte S. Giovanni (3), Montopoli di Sabina (3), Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (2), Poggio Mirteto (11), Poggio Nativo (4) - Poggio S. Lorenzo (2), Posta (2), Rocca Sinibalda (2), Roccantica (2), Scandriglia (2), Stimigliano (2), Toffia (3).

Questa la mappa dei guariti: (95) Rieti, (2) Amatrice, (12) Antrodoco, (5) Belmonte in Sabina, (3) Borgo Velino, (6) Borgorose, (6) Cantalice, (2) Casperia, (2) Castel S. Angelo,(16) Cittaducale, (3) Collevecchio - (2) Colli sul Velino, (12) Contigliano, (4) Cottanello, (8) Fara in Sabina, (2) Greccio, (3) Magliano Sabina, (9) Montopoli di Sabina, (2) Morro Reatino, (7) Petrella Salto, (3) Poggio Bustone, (12) Poggio Mirteto, (3) Poggio Nativo, (3) Posta, (2) Selci, (2) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 1.953. Totale tamponi eseguiti: 329.706.

