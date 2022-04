Rieti, elezioni comunali. L'assessore Guadagnoli lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d'Italia

04 aprile 2022 a

L’assessore all’Innovazione Tecnologica e alla Digitalizzazione della PA del Comune di Rieti, Emiliana Guadagnoli, a seguito di un’approfondita riflessione condivisa con il proprio gruppo di collaboratori e sostenitori, ha scelto di aderire a Fratelli d’Italia, lasciando Forza Italia.

L’assessore Guadagnoli, a seguito dei confronti e delle interlocuzioni condotte in queste settimane, sarà dunque candidata alle elezioni comunali di Rieti 2022 con il partito di Giorgia Meloni, ritenuto “il più affine per sensibilità politica e per la capacità di valorizzare il ruolo delle donne e di garantire il giusto apporto intergenerazionale nell’attività politico-amministrativa”.

Claudia Chiarinelli, a nome del coordinamento cittadino, “dà il benvenuto all'assessore Emiliana Guadagnoli che sarà a disposizione per la competizione delle comunali e per le successive sfide che si avranno di fronte negli anni a venire, con la certezza che anche l’assessore Guadagnoli profonderà il massimo impegno per contribuire alla vittoria di Daniele Sinibaldi e della coalizione di centrodestra”.

