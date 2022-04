Rieti, in casa hashish e capi d'abbigliamento contraffatti, arrestato un 63enne di Passo Corese

04 aprile 2022 a

I carabinieri di Passo Corese hanno arrestato un 63enne del luogo, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e introduzione e commercio di prodotti con marchi contraffatti.

I militari, che da qualche giorno tenevano d'occhio l'uomo sospettato di detenere, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare d'iniziativa, rinvenendo 50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e la somma di 500 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Nell'appartamento erano custoditi anche diversi capi d'abbigliamento (giacche, felpe, pantaloni e piumini) con marchi e segni distintivi di noti brand nazionali ed esteri, risultati contraffatti. Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. L'uomo dopo il fotosegnalamento, è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Rieti e condotto pressa la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

