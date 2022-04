Rieti, neve sulla provinciale Intervalliva, disagi per gli automobilisti

03 aprile 2022 a

I bollettini meteo, puntualmente diramati dalla protezione civile nei giorni scorsi hanno trovato puntuale rispondenza nella realtà. La neve a bassa quota era stata prevista e puntuale è arrivata in gran parte del Reatino, in particolare in alcune zone della Sabina, come la Valle del Turano dove i disagi sono stati molti vissute per gli automobilisti.

In sintesi, come è stato raccontato da molti automobilisti la provinciale “Intervalliva”, che collega Poggio Moiano (e dunque, l’area del bacino della Salaria), alla Valle del Turano, “ancora alle 9.30 di sabato, si presentava col fondo stradale completamente ricoperto da grandine e neve, rendendo complicata, e in alcuni punti, addirittura impossibile senza un 4x4, la circolazione dei veicoli, tanto che, più di una macchina è rimasta bloccata o ha sbandato”; pertanto, prosegue l’automobilista, supportata da altri riscontri, “quello che ci tengo a sottolineare è che, a tutt’oggi, un quadro del genere è inaccettabile perché le previsioni meteo avevano preannunciato condizioni avverse, accompagnate dall’apposito allerta della protezione civile, e, malgrado ciò, nessuno è intervenuto al riguardo; tutto questo aggravato dalle circostanze per cui, la strada in oggetto, in più tratti, non ha copertura telefonica per chiedere eventuali soccorsi, e, comunque, è molto transitata, e non solo da turisti, quanto, soprattutto da impiegati e operai, che escono da casa presto per essere al lavoro in orario, pertanto, non si può accettare che alle 9.30 il problema non sia stato ancora risolto; si sapeva che la nevicata sarebbe arrivata, e sarebbe stato opportuno agire tempestivamente o, quanto meno, prevenire, invece abbiamo assistito all’ennesima totale mancanza d’assistenza”.

Oggi 3 aprile le condizioni dovrebbero migliorare, con minime a 0° e massime a 10°C e il cielo dovrebbe iniziare a schiarirsi e a riportare un po’ di sole per tornare a scaldare i primi giorni della prossima settimana quando è atteso bel tempo.

