Rieti, negozio viola regole anti Covid. I Nas lo chiudono per 5 giorni

I carabinieri del Nas di Viterbo, fino agli ultimi giorni di marzo, hanno effettuato una mirata attività di controllo del rispetto della normativa anti covid. Nell’ambito di uno specifico servizio, disposto dal comando tutela salute di Roma, mirato ad accertare il rispetto delle misure emanate per il contenimento dell’epidemia e lo svolgimento in sicurezza delle attività, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali della provincia di Rieti.

Nel corso delle verifiche, effettuate unitamente ai carabinieri dei locali comandi stazione, volte in via prioritaria alla verifica del possesso del “green pass” da parte di tutti i dipendenti delle attività ispezionate e del corretto utilizzo delle previste mascherine, sono emerse inosservanze delle misure di contenimento della pandemia in alcuni esercizi della provincia.

Nello specifico, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 800 euro, per l’omessa installazione dei dispenser di prodotti igienizzanti e per aver consentito l’accesso all’interno dei locali di un numero di persone superiore a quello previsto. Per un esercizio è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

