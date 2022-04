Roma, Stellantis sbarca a Castelnuovo di Porto

Lu. Spa. 02 aprile 2022 a

La Sabina e più in particolare l’area Tiberina si confermano attrattive per le aziende nazionali e internazionali decise ad investire soprattutto nella logistica. E’ successo per Amazon, Sda tanto per fare solo un paio di nomi. Presto potrebbe essere la volta di Stellantis. Infatti, entro luglio, avrà luogo l’asta per aggiudicare il complesso Inail che per anni ha ospitato il centro nazionale della protezione civile, realizzato negli anni ‘70 tra via Tiberina e via Ponte del Grillo.

Il consiglio di amministrazione dell’istituto nazionale assistenza e infortuni sul lavoro nelle prossime settimane adotterà la delibera definitiva per arrivare all’alienazione dopo una ventina di anni di abbandono e degrado. La struttura complessivamente copre 180 mila metri quadrati. Una parte, pari a 30 mila mq, sarà acquistata dalla Camera dei deputati per farne un archivio. Un’altra parte sarà destinata nelle disponibilità del Comune per inziative culturali, incontri e convegni e quindi di uso pubblico. I restanti 150 mila metri, invece saranno aggiudicati all’asta e diverranno un centro logistico di importanza nazionale.

Nell’area agricola abbandonata sarà costruito un capannone di 30 mila metri quadri che ospiterà un centro ricambi della Fiat del gruppo Stellantis. Insomma una struttura di prestigio che certamente alimenterà l’indotto e creerà nuova occupazione.

Grande soddisfazione per la conclusione di una vicenda che si trascinava da anni è stata espressa dal sindaco di Castelnuovo, Riccardo Travaglini: “Questa scelta rappresenta per il territorio un cambiamento epocale - ha avuto modo di commentare pubblicamente su nm.it il sindaco Riccardo Travaglini -. Siamo riusciti a lavorare a fari spenti ma con grande competenza e determinazione per risolvere una questione che si trascinava da troppo tempo”. Un iter avviato con il governo Conte e concretizzato con Invitalia, tramite l’amministratore delegato Arcuri. “Un grazie particolare - riprende il sindaco - va all’amico Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e membro del Cda di Inail che si è fatto carico di inserire all’ordine del giorno la vendita del compendio dell’ex protezione civile, da anni abbandonato. Sarà una grande risorsa per il territorio”.

L’area logistica di 23 ettari complessivi, destinato a diventare tra i più grandi del Lazio, sorgerà tra la Tiberina e la provinciale a ridosso del casello A1 di Castelnuovo.

