Rieti, neve e temperature in picchiata. Al Terminillo week end da tutto esaurito

01 aprile 2022 a

Temperature in picchiata e neve anche a bassa quota. E’ il più classico colpo di coda che ci regala uno degli inverni più miti degli ultimi anni. Paradossalmente il rischio è che ci sia più neve a Pasqua di quanto non ce ne sia stata quest’inverno. Insomma la neve è tornata sul Terminillo, grazie alla perturbazione che sta insistendo su tutta l’Italia da qualche giorno.

A valle invece piogge intense anche se le previsioni prevedono fiocchi anche a quote collinare intorno ai 300 metri. Quindi non si escludono nevicate soprattutto nella giornata odierna anche nel capoluogo. Il maltempo, secondo le previsioni dovrebbe accompagnare i reatini (ma non solo) per tutto il fine settimana anche se per domenica è atteso un lieve miglioramento. La neve, come detto,m è caduta copiosa nelle zone di montagna al di sopra dei 1.300 metri slm.

Al Terminillo la coltre bianca aveva raggiunto ieri sera i 20 cm mente altre precipitazioni sono attese nella giornata odierna con la quota neve, come detto, destinata ad abbassarsi di molto. Secondo le previsioni le nevicate sono attese fino a domenica. Questo improvviso ritorno dell’inverno sicuramente inviterà gli appassionati a trascorrere una giornata sulla neve. Molte le prenotazioni arrivate nelle ultime ore agli alberghi e soprattutto ai ristoranti. La maggiore affluenza si prevede, però, nella giornata di domenica grazie anche all’annunciato miglioramento meteo.

