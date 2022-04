Rieti, quattro nuovi bandi finanziati dalla Fondazione Varrone

02 aprile 2022 a

Istruzione, Volontariato, Sport, Ambiente: sono i quattro settori messi a bando dalla Fondazione Varrone per stimolare una maggiore partecipazione della comunità di riferimento alla condivisione delle risorse dell’ente e per ampliare e diversificare la platea dei beneficiari. Con il bando richieste generali di contributo 2022 la Fondazione vuole supportare progetti, iniziative ed eventi proposti dal territorio in grado di generare risultati, valore e cambiamenti socialmente rilevanti nei quattro settori indicati. I progetti devono essere realizzati nella provincia di Rieti a partire dal secondo semestre del 2022 ed avere una durata non superiore a 12 mesi. Per il settore Educazione-Istruzione-Formazione sono disponibili risorse fino a 80 mila euro. Per Volontariato-Filantropia-Beneficenza sono disponibili risorse fino a 40 mila euro; per le Attività sportive fino a 25 mila euro; per la Protezione e qualità ambientale fino a 40 mila euro. Il contributo della Fondazione non potrà superare il 50% del costo totale del progetto e può andare da un minimo di 3 mila ad un massimo di 8 mila euro per i progetti dei settori educazione e protezione ambientale; da un minimo di 3 mila ad un massimo di 5 mila euro per i progetti dei settori Volontariato e Attività sportive.

Gli istituti scolastici possono vedersi finanziati i progetti fino al 100% del costo, per un importo massimo di 8 mila euro. Possono presentare progetti e proporre iniziative soggetti pubblici, enti del Terzo settore, cooperative sociali, imprese sociali senza scopo di lucro, cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero; soggetti privati senza scopo di lucro che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale in provincia di Rieti. Non possono fare richiesta persone fisiche e soggetti che abbiano già ricevuto un contributo dalla Fondazione nel 2022.

Escluse anche richieste di natura commerciale e lucrativa. Le richieste vanno presentate unicamente on line, utilizzando il modulo allegato al Bando riferito al settore prescelto. Bando e moduli sono disponibili sul sito della Fondazione Varrone nella sezione Bandi da domani. La scadenza è fissata al 13 maggio. L’esito della richiesta verrà comunicato con lettera entro il 29 luglio. Contestualmente verrà pubblicato sul sito l’elenco dei soggetti e dei progetti cui è stato concesso il contributo e l’ammontare assegnato.

