Rieti, ingressi scaglionati a scuola, resta il nodo dei trasporti

Monica Puliti 02 aprile 2022 a

a

a

Resta tutto com’è, fino all’8 giugno, con gli studenti che continueranno a entrare in classe con ingressi scaglionati. La pandemia non c’entra niente e la decisione, uscita ieri mattina dal tavolo in Prefettura, ha invece a che fare con ragioni strettamente organizzative: meglio non cambiare adesso che l’anno scolastico sta per finire.

Ritorno sui banchi per 28 studenti ucraini

La scelta, da molti condivisa, non ha messo proprio tutti d’accordo anche perché all’inizio della settimana il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Michele Donatacci, aveva incontrato i presidi di Rieti e provincia in vista – questa era l’aspettativa – di una “ripartenza” con ingresso unico alle 8: terminata l’emergenza sanitaria ed esclusa la giornata del primo aprile, il primo giorno utile sarebbe stato lunedì 4. A questo avevano lavorato i dirigenti scolastici e questa era l’aspettativa di personale, studenti e famiglie. E invece la presa di posizione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi - dopo le rassicurazioni verbali ricevute dal ministero delle Infrastrutture circa le risorse economiche da mettere in campo per continuare a garantire un servizio di trasporto che tenga conto degli ingressi scaglionati -, ha scombinato tutti i piani. Servizio che l’Asm – solo per parlare della Municipalizzata, ma sono anche altre le aziende di trasporto che garantiscono il servizio per gli studenti sul territorio di Rieti e provincia – ha assicurato con l’aggiunta di 12 pullman messi a disposizione dall’Astral e pagati dalla Regione (“Non conosciamo il costo di mezzi e linee aggiuntive essendo garantito dalla Regione – dice il presidente dell’Asm, Vincenzo Regnini -, ma sappiamo che, esclusa Roma, il Reatino assorbe il 9% delle risorse messe a disposizione”).

Antenna a Prime Case, il Comune ferma i lavori

A non essere d’accordo con la decisione uscita dal tavolo a Palazzo Vincentini – cui hanno partecipato, oltre al prefetto Gennaro Capone, il dirigente scolastico Donatacci, Regnini, le aziende di trasporto impegnate nel servizio di accompagnamento degli studenti da un capo all’altro della provincia per raggiungere la scuola, la mattina, e poi casa, nel pomeriggio, la Provincia e i sindaci del territorio – sono il primo cittadino e l’assessore alle Politiche scolastiche e Trasporti di Fara in Sabina, Roberta Cuneo e Tony La Torre. “Termina lo stato di di emergenza – dichiarano - ma non si definiscono le modalità organizzative orarie per le scuole superiori. Ed è solo grazie allo spirito organizzativo di Cotral, Astral e delle altre ditte private che i mezzi vengono garantiti, magistralmente coordinati dalla Prefettura. Di fatto, le risorse economiche per sostenere le spese aggiuntive del trasporto sono state sospese con nota di marzo. Insieme al prefetto e agli altri Enti coinvolti, che ringraziamo, stiamo facendo il possibile per evitare disagi sui trasporti agli studenti reatini. Ci auguriamo – concludono – che venga subito data indicazione scritta circa le risorse economiche necessarie a garantire il servizio fino all’8 giugno”.

Nuove scuole, al via la trattativa sui terreni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.