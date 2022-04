Rieti, la maggioranza di Poggio Mirteto si divide sull'intitolazione di una strada

Elisa Sartarelli 01 aprile 2022 a

E' polemica sull’intitolazione dell’antica via Riosole a don Giuseppe Mancini. Una decisione presa durante la riunione della commissione II del 22 marzo scorso, con successiva delibera approvata durante il consiglio comunale del 25 marzo. “Finalmente, don Giuseppe! -, esordisce il consigliere Andrea Colli -. Ho avuto l’onore di essere il primo firmatario, insieme ai colleghi Serena Di Giacobbe, Natascia Paselli e Rachele Tassi, della mozione che ha intitolato a don Giuseppe Mancini via Riosole. Un atto dovuto, per un grande uomo. Ora attendiamo l'iter in prefettura affinché tale delibera prenda finalmente forma”.

Una decisione che ha visto fianco a fianco parte della maggioranza e dell’opposizione, ma ha messo anche in luce una spaccatura nella maggioranza. Favorevoli i consiglieri di minoranza Natascia Paselli, Rachele Tassi e Alberto De Santis; astenuti i consiglieri di maggioranza Gulia Colangeli, Giulia Villanucci, Adriano De Santis e Fabrizio Cianfa, che hanno creato il nuovo gruppo “Poggio Mirteto al centro”. Il cambio di denominazione di via Riosole non è condiviso da tutti gli abitanti della città. Walter Consumati, storico ex consigliere di minoranza, sta organizzando una raccolta firme per lasciare alla via il suo attuale nome. “La mia è la difesa di un patrimonio storico e culturale che si tramanda da oltre quattrocento anni. - spiega Consumati - Se don Giuseppe Mancini merita l’intitolazione di una via, avete il diritto di farlo senza stravolgere l’onomastica vigente. Ci sono innumerevoli vie, piazze, larghi senza nome che potete "battezzare”.

A breve sarà infatti presentata una richiesta per riesaminare la deliberazione del consiglio comunale, al fine di mantenere il nome “via Riosole”. L’ex consigliere Consumati ricorda Ercole Nardi, illustre autore del libro “Memorie storiche di Poggio Mirteto”, che menziona questa strada decine di volte, definendola la “via più antica, ed allora più importante del paese, la via di Riosole” Si attendono notizie sulla raccolta firme.

