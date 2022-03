Monterotondo, morto Mario Seidita. Era presidente del centro anziani

31 marzo 2022 a

Si è spento all’età di 72 anni Mario Seidita, presidente del centro anziani e figura storica della politica a Monterotondo. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito l’intera comunità. I funerali, che hanno visto coinvolte tantissime persone, si sono svolti nella giornata di ieri, 30 marzo, pomeriggio presso il Duomo di Monterotondo.

Diversi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica. Il sindaco Riccardo Varone ha ricordato come negli ultimi anni Seidita si fosse “dedicato al rilancio del nostro Centro Anziani Comunale, non solo con varie iniziative culturali e sociali, ma cercando di portare la sua esperienza umana e amministrativa al servizio dei cittadini. Mario sapeva stare tra le persone ed era riconosciuto da tutti come un persona equilibrata e rispettata”. Mario Seidita, che lascia la moglie Filomena con la quale lo scorso anno aveva festeggiato le nozze d’argento ed il figlio Alessio, per decenni è stato uno dei protagonisti della politica monterotondese.

A dare testimonianza di uno dei tanti risultati raggiunti è stata la cooperativa sociale Folias che ha mostrato un vecchio telegramma col quale Seidita, ai tempi assessore ai Servizi Sociale, chiedeva la cessione al Comune dell’edificio che oggi è diventato il Cantiere: “Per salutare e ricordare Mario Seidita che ci ha lasciato lunedi scorso, uomo semplice e animato da grandi valori – scrive la Folias in una nota - abbiamo ritrovato una copia di un documento storico: un telegramma del 1993 in cui, in qualità di assessore ai Servizi sociali del Comune Di Monterotondo, richiedeva in uso allo Iacp (Istituto autonomo case popolari) i locali dove poi sarebbe nato il centro di aggregazione giovanile il Cantiere. Da quel progetto nacque la nostra cooperativa e si sviluppò negli anni un modello virtuoso di politiche pubbliche e di sinergia con gli interventi del terzo settore. Grazie Mario. Non ti dimenticheremo”. Mario Seidita è stato un rappresentante di spicco del Partito Socialista ed è stato eletto più volte nel consiglio comunale.

