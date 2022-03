Rieti, elezioni comunali. Venti liste pronte a scendere in campo

31 marzo 2022 a

Tante certezze, alcuni dubbi e ancora diverse situazione in evoluzione. Le amministrative si avvicinano e gli schieramenti provano a incastrare i loro pezzi del puzzle. Tre i candidati sindaco (Daniele Sinibaldi, Carlo Ubertini e Simone Petrangeli). Difficile che spunti il quarto nome. Più facile che qualche civica, oggi ancora senza casa, decida in corsa cosa fare.

CENTRODESTRA I giochi sembrano ormai fatti. Nove le liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Agire, GenerazioneRieti, Io Ci Sto, Moderati per Rieti, Rieti al Centro, Socialisti Riformisti) a sostegno del candidato sindaco Daniele Sinibaldi che ormai da mesi ha messo in moto la sua macchina. Nove liste che però potrebbero diventare dieci nei prossimi giorni, ma questo non è un assillo per il vice sindaco. Mettere insieme nove liste era l’obiettivo primario, se negli ultimi giorni dovesse arrivare la decima, allora la torta avrebbe la sua ciliegina, soprattutto perché consentirebbe alla coalizione di consolidare la sua posizione al centro.

CENTROSINISTRA Anche qui i giochi sembrano quasi fatti. Otto le liste certe (RietiCittàFutura, Si Può, Controvento, SiamoRieti, Rieti in Comune, Pd, Movimento 5 Stelle e la lista civica del candidato sindaco) che andranno a sostenere la candidatura di Simone Petrangeli. Difficile che ne arrivino altre, anche se l’ex sindaco fino alla fine lascerà la porta aperta per eventuali civiche disposte a salire a bordo.

TERZO POLO Sulla carta è la coalizione più piccola ma è quella in queste ore più attiva, anche perché partita per ultima. Tre le liste certe a sostegno di Carlo Ubertini che avrà dalla sua il Partito Socialista e Nome Officina Politica. La terza lista è ancora avvolta nel mistero. Dal quartier generale di Ubertini confermano che si farà e che rappresenterà una vera e propria novità nel panorama reatino. Mistero che sarà svelato nel corso di una conferenza stampa di presentazione. A breve poi verrà inaugurata la sede del comitato elettorale di Ubertini con sede in viale Matteucci.

UNITI PER RIETI L’associazione che diventerà lista (?) è ancora in fase di riflessione. Destra, sinistra o terza via? Molto difficile una collocazione a sinistra. Complicata anche l’operazione terzo polo che poi potrebbe portare a sinistra. Sulla carta più facile la collocazione nel centrodestra. Non praticabile una corsa autonoma. Difficile pensare, viste le diverse sensibilità al suo interno, a un disimpegno per le elezioni. Una sintesi nelle prossime ore verrà trovata. Forse.

