Rieti, incidente sulla Salaria. Tre feriti nello schianto vicino San Giovanni Reatino

30 marzo 2022 a

a

a

Ennesimo incidente sulla Salaria, questa volta nel tratto di San Giovanni Reatino nei pressi dell’ingresso delle gallerie di Colle Giardino. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 15.30 di martedì 29 marzo. Sul posto Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti, è intervenuta, nel pomeriggio, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi tra due Suv lungo la Salaria per Roma, al chilometro 70+200.

Fuori strada con l'auto ma era sottoposto a obbligo di soggiorno nell'Amatriciano. Arrestato 35enne

Un impatto violentissimo con le due vetture sbalzate ai lati della sede stradale. I vigili del fuoco, dopo le immediate operazioni di soccorso, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli di cui uno alimentato a gas. Tre le persone coinvolte di cui una in maniera grave e immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale De Lellis di Rieti.

Inaugurazione rotatoria Chiesa Nuova, Calisse: "Opera fondamentale per la viabilità cittadina"

Sul luogo del sinistro anche equipaggi medici del 118, polizia di Stato che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per risalire all’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il personale dell’ Anas ha invece provveduto a ripulire l’asfalto dai detriti lasciati dalla vetture nello schianto e a ripristinare il tratto della consolare Salaria.

Operaio simula incidente stradale per nascondere infortunio sul lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.