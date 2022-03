Rieti, nuove scuole: al via la trattativa sui terreni

Luigi Spaghetti 29 marzo 2022 a

Il Comune di Rieti prova ad accelerare i tempi per la realizzazione delle due nuove scuole. L’assessore all’Urbanistica e ai lavori pubblici Antonio Emili è convinto di riuscire a portare a termine la “missione” prima del prossimo e ultimo consiglio comunale. “Con l'ordinanza 31 di fine 2021 del Commissario al Sisma Legnini - spiega l’assessore Emili - abbiamo ottenuto i fondi utili alla ricostruzione delle nuove sedi scolastiche della Sacchetti Sassetti e della Minervini, rispettivamente, nel quadrante delle Porrara e nelle aree esterne al Perseo. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie all'insediamento dei nuovi edifici scolastici, il confronto avviato con i privati proprietari dei terreni interni al comprensorio delle Porrara condurrà a breve alla proposizione dei piani attuativi per effetto dei quali, nel quadro della trasformazione urbanistica del nuovo quartiere verranno cedute all'Amministrazione comunale le superfici idonee ad ospitare la nuova sede della Sacchetti Sassetti”.

Più complicato, invece, il discorso per la Minervini. “In questo caso - riprende l’assessore - siamo in attesa che la società titolare delle aree esterne al Perseo risponda alla nota con la quale l'Ente l'ha invitata a cedere con immediatezza il terreno destinato ad ospitare la nuova scuola, a fronte della disponibilità del Comune ad agire sulla via di una variante urbanistica per affiancare una pluralità di funzioni nella cornice futura di quell'importante tassello del nostro territorio urbano. Diversamente l'amministrazione comunale attiverà le procedure espropriative previste dalla legge per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della scuola, un'opera contrassegnata da uno spiccato pubblico interesse”.

Per Antonio Emili “avanza, in tal modo, il processo di attuazione del disegno elaborato dal mio assessorato, in vista della volontà di abbinare all'obiettivo di mettere in sicurezza le nostre scuole, la possibilità di inquadrare tale finalità nello sforzo teso a nobilitare la trasformazione delle Porrara, a risanare l'area in degrado nelle adiacenze del Perseo e a destinare l'attuale edificio della Minervini a sede di quegli uffici giudiziari che ad oggi non trovano una giusta collocazione all'interno del Tribunale locale, per un problema legato alla carenza di spazi”. E i locali della Minervini farebbero al caso giusto in quanto andrebbero a creare una sorta di cittadella della giustizia in piazza Bachelet con tanto di area recintata e videocontrollata. Una soluzione, questa, gradita non solo al presidente del tribunale ma anche all’Ordine degli avvocati della provincia di Rieti e già approvata in consiglio comunale la scorsa estate.

