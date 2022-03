Rieti, in Sabina 598 docenti no vax

Marco Staffiero 29 marzo 2022 a

Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza e gradualmente si tornerà alla normalità. E nelle scuole reatine ci si prepara. Dal 1 aprile stop alla quarantena in caso di contatto con positivi e lezioni in presenza sempre indipendentemente dal numero di casi. Per andare al lavoro basterà il green pass base (che scomparirà definitivamente dopo il 1° maggio). Resta l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno. Nel decreto per il superamento delle misure di emergenza contro la pandemia, pubblicato venerdì nella Gazzetta ufficiale, c’è una novità rilevante che riguarda la scuola: dall’1 aprile gli insegnanti non vaccinati potranno tornare a scuola e ricevere lo stipendio senza insegnare. L’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico – sia docente che amministrativo e tecnico – era stato introdotto il 15 dicembre scorso e rimarrà in vigore fino al 15 giugno, ma il rientro a scuola dall’1 aprile sarà permesso solo agli insegnanti non vaccinati, non al resto del personale scolastico.

Secondo i dati dell’ufficio scolastico regionale, nel Lazio per l’anno scolastico 2021/2022 abbiamo 78.660 docenti. Mentre, nella provincia di Rieti troviamo 2596 insegnanti, di questi secondo gli ultimi dati disponibili, forniti dall’Ufficio scolastico provinciale i docenti non vaccinati sarebbero 598. Inoltre, in attesa delle indicazioni dalla prefettura e dell’ufficio scolastico regionale, anche nella provincia di Rieti dall’1 aprile verrà eliminato il doppio turno per l’ingresso a scuola. Novità, che coinvolgerà direttamente anche 18.842 studenti della provincia. “Nella nostra struttura scolastica – ha dichiarato la preside dell’istituto superiore Carlo Jucci di Rieti, Stefania Santarelli – non ci sono docenti senza vaccino. Dai primissimi giorni dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale, tutti i 110 docenti hanno rispettato la normativa. La nostra è la più grande struttura scolastica della provincia con 1100 studenti”. Secondo le norme approvate nel decreto, i presidi non potranno impedire l’ingresso a scuola degli insegnanti non vaccinati, come era accaduto finora.

Gli insegnanti potranno tornare sul posto di lavoro, e quindi ricevere lo stipendio, ma non stare a contatto con gli studenti perché, come specifica l’articolo 4 del decreto, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni”. In altre parole, i presidi dovranno trovare nuove mansioni che non comportino un contatto tra gli studenti e gli insegnanti non vaccinati. L’articolo 8 dello stesso decreto ha confermato che l’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimarrà fino al 15 giugno per tutte le scuole statali, paritarie, di formazione professionale e anche nei cosiddetti centri di apprendimento per gli adulti. Anche i controlli non cambieranno: il personale scolastico dovrà dimostrare di aver ricevuto la vaccinazione contro il coronavirus e i lavoratori non in regola saranno chiamati a fornire la documentazione che attesti l’eventuale esenzione o una ricevuta di prenotazione della somministrazione.

