Rieti, calano i residenti e la popolazione è la più anziana del Lazio

Dal calo demografico, alla popolazione più anziana della Regione. I Dati Istat, al 31 dicembre 2020, parlano chiaro: Rieti presenta la struttura demografica più anziana nella regione con un'età media che supera i 47 anni e ci sono quasi 240 persone con età superiore a 65 anni ogni 100 ragazzi tra 0 e 14 anni.

A livello comunale Fiano Romano, in provincia di Roma, ha l’età media più bassa (41,3 anni) mentre Pozzaglia Sabina, in provincia di Rieti, quella più elevata (58,8 anni). In termini di popolazione residente, il comune più piccolo è Marcetelli in provincia di Rieti, con 76 abitanti; invece Roma è il comune più grande, con 2.770.226 abitanti. Marcetelli è anche il comune con il maggior incremento di residenti italiani rispetto al 2019 (+10,1%), mentre Collegiove in provincia di Rieti è quello con il maggiore decremento (-8%).

In totale sono 5.730.399 i residenti del Lazio. Al netto degli aggiustamenti statistici derivanti dalla nuova metodologia di calcolo, i dati registrano, rispetto all'edizione 2019, una diminuzione di oltre 25 mila persone.

Nella provincia di Rieti si riscontra un grande decremento, con -1.162 residenti, rispetto allo scorso anno, passando da 152.497 abitanti ai 151.335. A livello regionale, tra i comuni che hanno avuto le perdite più consistenti, troviamo Rieti, con -687 abitanti, passando da 46.604 abitanti a 45.917.

In Italia in 22 mesi 600mila residenti in meno. Oltre 700mila decessi l'anno, mai accaduto nel Dopoguerra. E sulle nascite effetto Chernobyl

Per quanto riguarda il tasso di natalità, nel territorio reatino si è passati dal 6,1% al 6% del 2020. Mentre, aumenta il tasso di mortalità, dovuto certamente alla popolazione più anziana, dove si è passati dal 12,4% del 2019, al 14% del 2020. Il tasso migratorio estero, pur rimanendo positivo in tutte le province, si riduce in modo consistente rispetto al 2019 (da 3,6 a 2,5 per mille). In particolare, Frosinone vede quasi dimezzato il tasso migratorio estero, da 1,9 a 1,1 per mille nel 2020. In controtendenza Rieti, unica provincia a registrare un aumento (da 2,5 a 3,4).

Nei territori il rapporto di mascolinità più basso si registra nella provincia di Roma (92,1%), quello più alto nella provincia di Rieti (98,6%). In meno di un terzo dei comuni laziali (121 su 378), il rapporto di mascolinità risulta sbilanciato a favore della componente maschile, con il primato di Turania (147,8%) e Nespolo (144,9%) in provincia di Rieti, seguiti da Saracinesco (140,8%) in provincia di Roma. Infine, nella regione la tipologia familiare più frequente è quella delle famiglie unipersonali (39,3% del totale contro 35,1% della media nazionale), seguono le famiglie con due componenti (24,9%). Le famiglie di tre e quattro componenti rappresentano il 31,4% del totale. Il numero medio di componenti è in linea con la media regionale (pari a 2,2). In provincia di Rieti, i piccoli comuni di Marcetelli e Micigliano, sono caratterizzati da una dimensione particolarmente ridotta (rispettivamente 1,3 e 1,4).

