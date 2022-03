Rieti, studenti manifestano contro la crisi climatica

Marco Staffiero 26 marzo 2022 a

“People Not Profit” (le persone, non il profitto),“Non inquinare la natura perché è la nostra madre”. Sono solo due dei tanti slogan usati ieri, dai tanti ragazzi, che hanno partecipato a Rieti, allo sciopero globale per il clima. Gli studenti si sono dati appuntamento nello spazio verde del lungofiume Bellagamba del fiume Velino con musica, cartelloni e striscioni per una manifestazione statica, incentrata sull'informazione e la condivisione di tematiche vicine e correlate alla difesa dell'ambiente contro la crisi climatica.

L’evento organizzato da Fridays For Future Rieti, ha visto la partecipazione di Balia Del Collare, Italia Nostra, Next Generation e Comunità del Cambiamento di Slow Food. “Questa è la prima manifestazione dell’associazione – spiega Davide Corazza, studente di Biologia e responsabile di Fridays For Future Rieti -. Nel Lazio Rieti è la seconda città, insieme a Roma, che ha risposto all’appello, per ricordare con questa manifestazione l’importanza del clima. E’ fondamentale prendere coscienza delle nostre azioni sull’ambiente, la mancanza di rispetto ed indifferenza verso un argomento fondamentale, per la salvaguardia del pianeta, può avere delle conseguenze importanti”. Gli studenti, chiedono alle istituzioni delle azioni concrete in difesa della Terra dal cambiamento climatico. Gli studenti hanno, sottolineato, che “esattamente come accaduto con la pandemia, la guerra in Ucraina non può far dimenticare la più grave emergenza che il genere umano si trova a dover fronteggiare: quella dei cambiamenti climatici. Proprio il conflitto con l’uso di armi chimiche, avrà delle ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica di tutto il pianeta. Poniamo l'accento, nella lotta internazionale intrapresa dal Fridays dal 2019 sulla connessione tra giustizia sociale e climatica, contro lo sfruttamento di territori e popolazioni da parte delle maggiori multinazionali. Ripartendo dalle persone e dalla rete di relazioni che esse possono instaurare, la nostra generazione desidera e si impegna a costruire una comunità consapevole, giusta ed ecologica. Questo è il nostro sogno, a partire dalla nostra città”.

Giustizia ambientale e sociale ma anche difesa della pace e opposizione convinta alla guerra e al riarmo. Gli studenti, sentendoli parlare hanno le idee chiare: “E’ necessario che le logiche di guerra non alimentino la spesa militare e un riarmo su scala planetaria, sottraendo risorse pubbliche alla transizione ecologica e allo stato sociale. In questo senso è fondamentale dare continuità e stabilità agli investimenti europei per allargare le protezioni sociali ed accelerare la transizione energetica ed ambientale”.

