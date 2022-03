Rieti, antenna a Prime Case di Fara Sabina. Il Comune ferma i lavori

25 marzo 2022 a

Antenna nella frazione di Prime Case, arriva lo stop del Comune ai lavori. Una decisione presa con atto amministrativo dopo aver individuato alcuni errori nella domanda presentata dall’azienda relativi a vincoli presenti nei terreni individuati per localizzare l’antenna stessa. A spiegare la vicenda l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giacomo Corradini. “L’installazione di nuove antenne sul territorio di Fara in Sabina continua ad avere la nostra massima attenzione - dichiara Corradini -. Nel caso dell’antenna nei pressi della frazione di Prime Case, con un atto amministrativo abbiamo annullato l’autorizzazione dei lavori. Il provvedimento adottato è a tutela dell’ente - spiega l’assessore -, visto che ci risultano degli errori nelle dichiarazioni fornite dall’azienda proponente sull’inesistenza di vincoli sul terreno interessato per l’installazione dell’impianto. Lo sviluppo del territorio è per noi fondamentale, ma tutto deve essere fatto nella piena regolarità. Lavoriamo per coniugare per la creazione di servizi importanti - conclude Corradini - con il pieno rispetto delle regole, nell’interesse del territorio e di chi vi abita”.

Una decisione chiara che non rappresenta però una chiusura tout court nei confronti dell’azienda e del suo progetto. L’amministrazione del sindaco Roberta Cuneo lavora affinché tutte le esigenze in campo (cittadini, azienda e Comune) trovino un punto di equilibrio nel rispetto logicamente delle norme.

Nel consiglio comunale dove era stato discusso il punto all’ordine del giorno, venne dato mandato con voto unanime al sindaco di fare sintesi per fare in modo che l’installazione dell’antenna nella parte alta del territorio, nella zona di Santo Pietro-Prime Case, avvenisse nel rispetto dello sviluppo del territorio, e quindi anche dell’investimento del privato, ma anche delle richieste della cittadinanza, che non aveva gradito il posizionamento del palo di circa 30 metri, situato in un terreno privato a poca distanza da centro abitato e annesse scuole.

