Rieti, aggressione brutale a Rivodutri. Pichiato a sangue mentre rientra in casa, denunciato un uomo

Rientra nella sua abitazione e viene picchiato a sangue da un uomo. E’ successo qualche giorno fa a Rivodutri. L’uomo è stato prima aggredito verbalmente, poi malmenato e ferito seriamente da una persona a lui sconosciuta. Il malcapitato è stato subito soccorso e trasportato per le cure del caso presso il pronto Soccorso dell'ospedale De Lellis, dove i sanitari, dopo averlo visitato, lo hanno dimesso con prognosi di ben 21 giorni. I carabinieri della stazione di Rivodutri, allertati nell'immediatezza del fatto, si sono recati sul posto per raccogliere testimonianze dell'accaduto e poi presso il nosocomio per le dichiarazioni della vittima del vile gesto. Grazie agli elementi raccolti, i militari dell’Arma, in brevissimo tempo, sono risusciti ad identificare il possibile autore dell'aggressione, un trentenne residente nel capoluogo reatino, e a denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di lesioni personali aggravate.

