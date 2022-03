Fiano Romano, salute. Attivata la prima Casa di comunità, vaccinati i piccoli profughi ucraini | Foto | Video

L.S. 24 marzo 2022 a

Si è svolta ieri, 23 marzo, la cerimonia di inaugurazione nel distretto 4 della Asl Roma 4 alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga della Casa della Comunità intitolata al professor “Vincenzo Montenovesi” a Fiano Romano. Presenti, oltre al sindaco Davide Santonastaso anche l’assessore regionale, Mauro Alessandri e il consigliere regionale, Emiliano Minnucci. La Casa della Comunità intitolata al professor Vincenzo Montenovesi è un edificio di circa 1.000 mq con il servizio materno infantile, la specialistica, il consultorio e la medicina del territorio. Nella giornata di ieri sono iniziate anche le vaccinazioni ai piccoli profughi ucraini ospitati a Fiano Romano.

“Quest’esperienza potrà anticipare un percorso che verrà intrapreso in tutte le aree interne e nei piccoli comuni - ha sottolineato l’assessore regionale Alessio D’Amato -. L’elemento di fondo è quello di fare squadra, essere uniti con Comuni, Asl, consorzi e associazioni di volontariato per rendere i servizi di prossimità alla portata di tutti i cittadini. Questi presidi saranno utili per il monitoraggio dei parametri essenziali perché riguardano attività di screening, prevenzione, prelievi e analisi. Una vera rivoluzione che renderà i servizi sempre più vicini e accessibili alle persone e per il territorio. Questo presidio sanitario è già operativo e sta dando anche assistenza sanitaria ai cittadini ucraini che, arrivati in Italia, necessitano di tamponi, screening e vaccinazioni” ha concluso D’Amato. Il direttore generale della Asl Rm4, Cristina Matranga sottolinea l’importanza di queste azioni di medicina di prossimità. “Prosegue il nostro percorso di trasformazione della medicina locale. Da una medicina ospedaliera, centralizzata ad una medicina di prossimità, vicina ai cittadini e alle loro esigenze” ha sottolineato Cristina Matranga.

Infine il sindaco Davide Santonastaso: “La sanità pubblica si è fatta trovare pronta ad affrontare un’emergenza sanitaria che avrebbe potuto investire tutti noi con più gravi conseguenze. Ha resistito e continua a mettere al centro di ogni azione la prevenzione e la salute collettiva come bene assoluto. La Casa di Comunità, è un grande traguardo: è la risposta più concreta, attivata da chi mi ha preceduto in questo ruolo, per far vedere che qui, a Fiano, la sanità pubblica è un valore inalienabile e tale resterà per sempre”

Sempre ieri ma a Filacciano alla presenza del sindaco Daniele Malpicci ha aperto i battenti anche il nuovo Ambulatorio di prossimità e Pua diffuso in piazza della Fontana.

