Rieti Covid, il bollettino del 23 marzo: 325 nuovi casi e 171 guariti

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 325 nuovi soggetti positivi al test Covid. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus di mercoledì 23 marzo 2022. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (111) – (3) Accumoli – Amatrice (4) – Antrodoco (6) – Belmonte in Sabina (4) – Borgorose (6) – Cantalice (8) – Casaprota (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (18) – Collalto Sabino (1) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (3) – Contigliano (29) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (27) – Fiamignano (2) – Frasso Sabino (1) – Greccio (5) – Leonessa (5) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (3) – Mompeo (1) – Montasola (2) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (5) – Montopoli in Sabina (4) – Morro Reatino (1) – Nespolo (1) – Orvinio (1) – Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (3) – Poggio Mirteto (18) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (10) – Posta (1) – Roccantica (4) – Salisano (1) – Scandriglia (4) – Stimigliano (1) – Toffia (5) – Torri in Sabina (4) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 171 nuovi guariti: (65) Rieti – (5) Antrodoco – (7) Borgo Velino – (6) Borgorose – (1) Cantalice – (5) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (7) Cittaducale – (3) Configni – (6) Contigliano – (1) Cottanello – (12) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (1) Forano – (4) Greccio – (3) Labro – (4) Leonessa – (2) Magliano Sabina – (3) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (2) Poggio Bustone – (10) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Scandriglia – (1) Selci – (1) Stimigliano – (1) Tarano – (2) Toffia – (1) Torricella in Sabina – (1) Vacone. Numero tamponi eseguiti: 1.983. Totale tamponi eseguiti: 310.722. Totale positivi: 3.351.

In merito al cluster circoscritto presso la Casa Circondariale di Rieti – Nuovo Complesso, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che la situazione, grazie all’azione costante dell’Unità Covid che lavora in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria del Carcere, è sotto stretto controllo e si è proceduto ad adottare tutte le misure del caso. Al momento, i casi rilevati, 99 in tutto a seguito del monitoraggio quotidiano effettuato sui detenuti, sono tutti asintomatici o paucisintomatici in buone condizioni cliniche e pertanto non necessitano di ricovero ospedaliero. Come sottolineato, il cluster è circoscritto e monitorato costantemente dall’Unità Covid che, come da protocolli, effettua controlli capillari e diffusi con continui tamponi di screening ai detenuti e allo stesso personale che opera all’interno del Carcere, con un sequenziamento sistematico dei tamponi per seguire l’evoluzione del virus.

