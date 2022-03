Rieti, pesce in cattivo stato. I Nas sequestrano 50 chili di molluschi in una pescheria

23 marzo 2022 a

I carabinieri del Nas di Viterbo, nell’ambito di una campagna di controllo nel settore dei prodotti ittici, disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti il titolare di una pescheria.

Durante un controllo, effettuato unitamente ai carabinieri della stazione di Rieti, infatti, nell’esercizio commerciale, sono stati rinvenuti 50 chili di molluschi in cattivo stato di conservazione. La merce è stata quindi immediatamente sottoposta a sequestro penale. Nella circostanza i militari hanno anche segnalato alla Prefettura e all’Asl di Rieti il titolare, per aver esercitato l’impresa in locali con gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Il personale veterinario dell’Asl di Rieti, in relazione alle criticità rilevate, ha disposto l’immediata chiusura dell’attività, il cui valore è stimato intorno ai 150 mila euro, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ammonta a 1.000 euro l’importo delle violazioni amministrative contestate all’imprenditore. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.

