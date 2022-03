Terremoto, ricostruzione. Nuove attrezzature sportive in palestra

L.S.C. 23 marzo 2022 a

Piccoli, grandi gesti di solidarietà. Questa volta l’iniziativa arriva direttamente dall’Associazione Amatrice L’Alba dei piccoli passi Aps che ieri mattina ha potuto finalmente donare alla Comunità amatriciana, l’attrezzatura sportiva sistemata nella palestra dell’Istituto Sergio Marchionne. Cyclette, tapin rulant, vogatori, panche e pesi, insomma tutto il necessario per rendere una palestra degna di questo nome.

Una iniziativa, quella che si è concretizzata nelle ultime ore, resa possibile grazie al supporto del sindaco Giorgio Cortellesi e dell’attuale dirigente scolastico Annamaria Renzi con il fondamentale contributo, come detto, dell’associazione L’Alba dei Piccoli Passi Aps. “Grazie a questa iniziativa - hanno fatto sapere dall'Associazione - tutti gli iscritti all’Istituto Onnicomprensivo e la comunità che frequenta i locali della palestra nell’orario extra scolastico anche attraverso le attività del Judo Club Amatrice potranno usufruire di diverse tipologie di macchinari e attrezzi sportivi per poter svolgere nel miglior modo possibile l’attività anche agonstica”.

Un gesto di grande solidarietà che continua ad alimentarsi e, mai come in questo caso, la donazione si dimostrerà certamente utile alla comunità ma anche ovviamente alla scuola come confermato anche da una rappresentativa dei ragazzi del locale Liceo Scientifico Sportivo, che ha potuto ringraziare per il dono e confermare l'utilità dei macchinari per lo svolgimento delle attività didattiche: “Strumenti indispensabili per poter trasformare in pratica quello che apprendiamo sui banchi di scuola durante le normali lezioni. Grazie al gesto dell’Associazione L’Alba dei piccoli passi, la nostra attività didattica, grazie ad una palestra finalmente all’altezza, potrà essere svolta nella sua interezza” concludono gli studenti del liceo scientifico sportivo presenti alla cerimonia di consegna delle attrezzature.

