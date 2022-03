Covid Rieti, contagi in aumento anche la domenica. Registrati 126 casi

21 marzo 2022 a

Tanti contagi anche la domenica. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore registrati 126 nuovi contagi.

Coronavirus, il bollettino: 114 nuovi casi e 175 guariti

Rieti (49), (2) Antrodoco, Cantalice (1), Cantalupo in Sabina (1), Casperia (1), Cittaducale (8), Contigliano (3), Fara in Sabina (4), Forano (1), Greccio (1), (2) Leonessa, Longone Sabino (1), Marcetelli (1), Monteleone Sabino (3), Montopoli in Sabina (12), Pescorocchiano (2), Petrella Salto (1), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (11), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (4), Rivodutri (2), Roccasinibalda (1), Salisano (1), Scandriglia (2), Selci (1), Stimigliano (1), Tarano (2), Torri in Sabina (2), Torricella in Sabina (3). Registrati 70 nuovi guariti. (33) Rieti, (1) Amatrice, (1) Belmonte in Sabina, (1) Borgo Velino, (2) Cantalice, (2) Casperia, (1) Colle di Tora, (3) Contigliano, (7) Fara in Sabina, (1) Forano, (2) Leonessa, (1) Magliano Sabina, (2) Montopoli in Sabina, (2) Petrella Salto, (1) Poggio Catino, (7) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (1) Selci, (1) Torri in Sabina.

Il De Lellis riapre le porte ai visitatori

Numero tamponi eseguiti: 552. Totale tamponi eseguiti: 306.555. Totale positivi: 3.115.

Contagi, continua la crescita Al De Lellis muore un anziano

