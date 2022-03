Caro prezzi a Rieti, anche il servizio 118 a rischio blocco

Monica Puliti 22 marzo 2022 a

Gli aumenti generalizzati colpiscono tutti i comparti, anche quelli che, vista la particolare funzione sociale svolta, dovrebbero essere messi al riparo attraverso misure adeguate. Succede così che anche il 118, servizio di emergenza sanitaria, rischi il blocco per via di rincari che associazioni, cooperative sociali e fondazioni – cui è affidato l’85% del servizio 118 - non riescono più ad assorbire. Non bastassero gli aumenti legati a sanificazione, smaltimento dei rifiuti speciali, costo dei presìdi sanitari (tute e mascherine, ad esempio) e del personale, nelle ultime settimane si è aggiunto il caro carburanti.

“Le spese sono triplicate rispetto al periodo della pandemia – dice il presidente della Croce Bianca di Rieti, Giuseppe Bollanti -, circostanza che non è stata minimamente considerata nei contratti antecedenti il 2020. A pesare è pure il costo del personale, medici e infermieri, praticamente raddoppiato: la carenza, specie quella dei camici bianchi, ha portato la Regione ad alzare le tariffe orarie cosicché anche l’Ares 118 ha raddoppiato i compensi; come pure raddoppiata è la spesa per i carburanti. Dall’inizio del 2020, con la pandemia, è stato un crescendo delle tariffe applicate per sanificazione, presìdi sanitari (le tute prima costavano massimo 2 euro, sono arrivate a 12 e ora costano 7 euro, ma a 2 non si tornerà più) e smaltimento dei rifiuti. Tra un po’ – aggiunge Bollanti – si blocca tutto”. Le misure appena varate dal Governo con il taglio di 25 centesimi al litro sul costo dei carburanti sono considerate un palliativo, che non risolvono minimamente.

“Stiamo valutando il da farsi – conclude il responsabile della Croce Bianca che solo a Rieti conta su 50 operatori che svolgono servizi per la Asl -, tra le ipotesi quella di chiedere all’Azienda sanitaria l’adeguamento delle tariffe”. Un grido d’allarme che fa il paio con quello lanciato dal presidente Anas Sanità, Flavio Ronzi, che fornisce alcuni dati: “Da un nostro studio – dichiara – gli aumenti sono impressionanti e non riguardano solo il 51% del gasolio nell’ultimo anno; è allarmante il 45% dei costi per le nuove procedure di sanificazione Covid, il 70% per le forniture di materiali, guanti e tute fino ad arrivare, addirittura, allo smaltimento dei rifiuti speciali, che registra un +75%. Il mondo ‘degli eroi e degli angeli del Covid’, una volta spenti i riflettori, è tornato ad essere fatto di lavoratori non riconosciuti professionalmente, di tariffe inadeguate se non ridicole, di costi insostenibili, di contesti di sfruttamento del volontariato con un diffuso ricorso al lavoro irregolare” aggiunge Ronzi che ricorda come in questi giorni ci siano le celebrazioni per il trentennale del 118. “Noi – conclude – abbiamo deciso di non aderire e vestire simbolicamente i mezzi a lutto”.

